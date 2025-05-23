Esenyurt'ta sokak ortasında kavga

Esenyurt'ta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı taraflar arasında kavga çıktı.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Esenyurt'ta sokak ortasında kavga
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İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada ortalık birbirine girerken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye

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 yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde iki kişi arasında nedeni henüz bilinmeyen kavga çıktı. Tekme ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavganın nedeni henüz bilinmezken olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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