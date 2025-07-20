Eşini ve 2 çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu… Yangın şüphelisi itfaiyeci cezaevinde ölü bulundu

Olay, 18 Mart 2025 Salı günü sabah saatlerinde Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak’taki Hilal Apartmanı’nda meydana geldi. Evde çıkan yangında, itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34) ile çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Yangının sadece yatak odasında çıkması ve diğer odalara sıçramamış olması şüpheleri artırdı. Olay yerinde yapılan incelemede, yangının doğal yolla başlamadığına dair bulgular elde edildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, binanın çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Turgay Gezgin’in yangından kısa bir süre önce eve girip çıktığı ve ardından fenalaşarak bayıldığı görüldü.

Ekipler, yangında hayatını kaybeden Fatma Gezgin’in telefonunu da inceledi. Yapılan incelemede, yangından hemen önceki mesajlar dahil olmak üzere birçok kaydın silindiği belirlendi.

10 GÜN SONRA NİŞAN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli davranışları ve delillerin ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgay Gezgin ve yangından yaklaşık 10 gün sonra nişanlandığı sevgilisi F.T.’yi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, olayla ilgili tüm detaylar iki ay içinde netleştirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda Turgay Gezgin ve F.T., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanmasının ardından önce Nazilli Kapalı Cezaevi’ne konulan Gezgin, daha sonra Adana Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

Adana Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Turgay Gezgin, görevliler tarafından ölü bulundu. Yetkililerden yapılan açıklamada, Gezgin’in cezaevinde kendi yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.