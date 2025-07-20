Resmiyet an meselesi! Galatasaray Osimhen transferinde mutlu sona ulaşıyor

Fanatik’e göre, Galatasaray ile Napoli arasında uzun süredir devam eden Victor Osimhen pazarlığında nihayet anlaşma sağlandı. Avrupa futbol kamuoyunun da yakından takip ettiği görüşmelerde, taraflar 75 milyon Euro’luk dev bir paket üzerinde el sıkıştı. Anlaşmaya göre Galatasaray, 40 milyon Euro’yu peşin ödeyecek, kalan 35 milyon Euro ise 2 taksit halinde 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in sık sık değiştirdiği talepler nedeniyle zaman zaman tıkanan görüşmelerde, banka teminatları ve ödeme planları konusunda uzlaşı sağlandı. Ayrıca, transfer sözleşmesine Osimhen’in önümüzdeki 2 yıl boyunca herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacağı maddesi eklendi. Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun bir sonraki satışından Napoli’ye yüzde 10 pay teklif etti.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN TEKNİK HEYETE MÜJDE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer sürecinin final aşamasına bizzat dahil oldu. Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü görüşmelere son noktayı koyan Özbek, teknik direktör Okan Buruk’a “Osimhen’i hafta içinde İstanbul’a getiriyoruz” diyerek müjdeli haberi verdi. Oyuncuya “Hazır ol” mesajı gönderildiği öğrenilirken, taraflar arasında artık yalnızca prosedür detayları konuşuluyor.

İtalyan basını Corriere dello Sport kaynaklı haberlerde transferin “bitme noktasına geldiğini” ve “resmi imzaların an meselesi olduğunu” belirtiliyor. Osimhen’e yakın kaynaklar da oyuncunun Galatasaray’a transferini doğrularken, Sarı-Kırmızılı kulübün medya ekibi tarihi imza için özel bir duyuru hazırlığında.