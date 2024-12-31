Eski Bakan ve Aydın Milletvekili hayatını kaybetti

Menteşe, İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanlıkları ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu.

Menteşe’nin cenazesi, 2 Ocak 2025, Perşembe günü TBMM’de yapılacak törenin ardından Bilkent Köprü Kavşağındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Devlet Büyükleri Mezarlığı’na defnedilecektir.

Nahit Menteşe Kimdir?

1932 yılında Milas’ta doğan Nahit Menteşe, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra lise eğitimini Aydın Lisesi'nde aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek, öğrencilik yıllarında çeşitli derneklerde yöneticilik yaptı ve Aydın Yüksek Talebe Derneği'nin başkanlığını üstlendi. Avukatlık mesleğine Aydın’da başlayan Menteşe, aynı zamanda siyaset ve sosyal çalışmalarda da aktif bir rol üstlendi. İl Genel Meclisi üyeliği ve İl Daimi Encümen üyeliği gibi yerel görevlerde bulunan Menteşe, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aydın Spor Kulübü gibi önemli sosyal kuruluşlarda da görev yaptı.

1965 yılında Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Nahit Menteşe, 1969, 1973, 1977, 1991 ve 1995 yıllarında yapılan seçimlerde de tekrar milletvekili seçildi. Siyasi kariyerinde, Gümrük ve Tekel Bakanı (1968), Ulaştırma Bakanı (1969-1970, 1975-1977), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), Milli Eğitim Bakanı (1977-1978, 1993), İçişleri Bakanı (1993-1996) ve Devlet Bakanı ile Başbakan Yardımcısı (1996) olarak görev yaptı.