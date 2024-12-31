MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu artık etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Irak/Gare alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir’i Irak’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu artık etkisiz
Yayınlanma:

MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir’in 2021-2022 yıllarında Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti.Bunun üzerine MİT, Demir’i hedef listesinde aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK’lı Demir’in 2023 yılından itibaren Irak/Gare’de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

 MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT’in saha ajanları, terörist Demir’in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

 PKK/KCK’lı Demir’e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gare alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gare’de nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

 Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015’te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye’de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak’ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekât bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gare alanı sorumluları arasında görev alıyordu.

DEAŞ’a 'Gürz' darbesi: 57 ilde 536 şüpheli yakalandıDEAŞ’a 'Gürz' darbesi: 57 ilde 536 şüpheli yakalandıGündem
Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladıBakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladıGündem
pkk operasyon
Günün Manşetleri
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Vatan Partisi açılımcıları uyardı
MİT'ten terör örgütlerine ağır darbe
Sivas'ta şiddetli deprem
Erdoğan ile Al Nahyan telefonda görüştü
Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama
'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama
Çok Okunanlar
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat! Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat!
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti Ünlü sanatçı hayatını kaybetti