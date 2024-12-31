MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu artık etkisiz

MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir’in 2021-2022 yıllarında Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti.Bunun üzerine MİT, Demir’i hedef listesinde aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK’lı Demir’in 2023 yılından itibaren Irak/Gare’de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT’in saha ajanları, terörist Demir’in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Demir’e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gare alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gare’de nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015’te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye’de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak’ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekât bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gare alanı sorumluları arasında görev alıyordu.