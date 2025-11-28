Eski belediye başkanına suikast davası başladı: 4 sanık hakim karşısında

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak tutuklu yargılanan M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E. hakim karşısına çıktı.

Farklı cezaevlerinde bulunan sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılım sağladı. Müşteki tarafında ise maktulün yakınları H.S, U.S, T.A. ve B.Ş. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti ve yoklamanın yapılmasının ardından söz verilen tutuklu sanıklar, mahkeme heyetine, savunmalarını yüz yüze, yani huzurda yapmak istediklerini iletti.

"PARA KARŞILIĞI YÖNLENDİRİLDİLER"

Maktulün oğlu müşteki H.S., sanıkları tanımadığını belirterek onlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Maktulün diğer oğlu U.S. ile kızları T.A. ve B.S. de sanıkları tanımadıklarını ve şikayetçi olduklarını belirttiler. Önemli bir talepte bulunan müştekiler, olayın arkasında başka kişilerin olduğuna inandıklarını ve sanıkların cinayeti para karşılığında yönlendirilerek işlediklerini ileri sürerek, bu durumun detaylıca araştırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde talepte bulundu. Müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk durumlarının sürmesini talep ederken, sanık müdafileri ise müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, toplanan talepleri değerlendirerek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Aynı zamanda, sanıkların bir sonraki duruşmada huzurda dinlenilme talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 27 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşmişti. 2009-2019 yılları arasında Ferizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'deki ikametinden aracıyla ayrıldığı sırada, hareket halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E. tutuklanmıştı. Başlangıçta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.E'nin kardeşi O.E. ise daha sonra yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E'nin, eylemlerini "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçu kapsamında gerçekleştirdikleri öne sürülüyor ve her bir sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.