Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Türkiye, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemleri sürerken Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oy kullanmak için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na gitti.

Okul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.