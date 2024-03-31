Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler için oyunu Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemleri sürerken Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oy kullanmak için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na gitti.

Okul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıCumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kemal kılıçdaroğlu # chp # yerel seçimler # son dakika
Çok Okunanlar
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Öne Çıkanlar Meral Akşener oy kullanırken gülümseten anlar yaşandı: "Atayım mı?" #akşener #oy #seçim #sandık Meral Akşener oy kullanırken gülümseten anlar yaşandı: "Atayım mı?" #akşener #oy #seçim #sandık 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?