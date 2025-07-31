Eski ehliyetler için son şans! Süre 31 Ekim 2025’e uzatıldı

Ali Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu. Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süresi son kez uzatıldı, hala 2 milyondan fazla kişi başvuru yapmadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski ehliyetler için son şans! Süre 31 Ekim 2025’e uzatıldı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili sürenin son kez uzatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, son tarih olarak belirlenen 31 Temmuz 2025’in ardından yeni tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu duyurdu.

“ARTIK UZATMA OLMAYACAK”

Yerlikaya, “Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak” diyerek sürenin bir daha uzatılmayacağını vurguladı.

Yerlikaya, “Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” çağrısıyla vatandaşları uyardı.

SON 3 AYDA YIĞILMA YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti. Aylara göre başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000
Şubat: 82.000
Mart: 84.000
Nisan: 101.000
Mayıs: 270.000
Haziran: 502.000
Temmuz: 1.413.489

Sadece 30-31 Temmuz tarihlerinde 236 bin başvuru alındı.

2 MİLYONDAN FAZLA EHLİYET HALA ESKİ TİP

Bakanlık verilerine göre halen 2 milyon 167 bin 713 kişi eski tip sürücü belgesini yenilemedi.

Yerlikaya, 18 Kasım 2024’te alınan ilk uzatma kararının ardından 16 bin 329 kişinin randevusunu iptal ettiğini, günlük başvuru sayısının da 55 binden 20 bine düştüğünü hatırlattı.

31 Ekim 2025’e kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak. Vatandaşların yasal hak kaybı yaşamamaları ve cezai yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları gerekiyor.

Türkiye’den Suriye’de eğitime dev destek! Türk okulu kuruluyor, öğretmenler yetiştirilecekTürkiye’den Suriye’de eğitime dev destek! Türk okulu kuruluyor, öğretmenler yetiştirilecekEğitim
Yer fıstığı üreticisi yok olmak üzere! Osmaniye'de fıstığı maliyetine satıyorlarYer fıstığı üreticisi yok olmak üzere! Osmaniye'de fıstığı maliyetine satıyorlarYurt
ehliyet Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
GREV MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ!
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Çekmeköy’de yanan fabrikanın son hali görüntülendi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi gözaltına alındı!
6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında artış sürüyor Altın fiyatlarında artış sürüyor
1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! 1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın!
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! Emekliye büyük promosyon yarışı başladı!
Tarihte bugün! Tarihte bugün!
Bankaların 1 milyon TL mevduat faiz oranları belli oldu Bankaların 1 milyon TL mevduat faiz oranları belli oldu