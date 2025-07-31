Eski ehliyetler için son şans! Süre 31 Ekim 2025’e uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili sürenin son kez uzatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, son tarih olarak belirlenen 31 Temmuz 2025’in ardından yeni tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu duyurdu.

“ARTIK UZATMA OLMAYACAK”

Yerlikaya, “Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak” diyerek sürenin bir daha uzatılmayacağını vurguladı.

Yerlikaya, “Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” çağrısıyla vatandaşları uyardı.

SON 3 AYDA YIĞILMA YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti. Aylara göre başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

Sadece 30-31 Temmuz tarihlerinde 236 bin başvuru alındı.

2 MİLYONDAN FAZLA EHLİYET HALA ESKİ TİP

Bakanlık verilerine göre halen 2 milyon 167 bin 713 kişi eski tip sürücü belgesini yenilemedi.

Yerlikaya, 18 Kasım 2024’te alınan ilk uzatma kararının ardından 16 bin 329 kişinin randevusunu iptal ettiğini, günlük başvuru sayısının da 55 binden 20 bine düştüğünü hatırlattı.

31 Ekim 2025’e kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak. Vatandaşların yasal hak kaybı yaşamamaları ve cezai yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları gerekiyor.