Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Olaylar, Antalya'nın Kemer ilçesinde iki işletmesi bulunan M.N.A. isimli esnafın şikayeti üzerine başladı. M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurduğunu belirterek savcılığa başvurdu. İddiaya göre Gül, esnafa iş yerlerinden biriyle ilgili bir dava bulunduğunu ve davaya rapor düzenleyecek olan bilirkişiyi tanıdığını söyledi.

"AKSi HALDE SORUN YAŞARSIN" TEHDİDİYLE 10 BİN DOLAR TALEBİ

M.N.A.'nın beyanına göre Gül, sorun yaşamaması için bu bilirkişiyle "olumlu rapor" yazılması hususunda görüştüğünü, bu iş için 10 bin dolar karşılığında anlaştıklarını ve bu paranın 500 dolarını da kendi adına olduğunu söylediğini iddia etti. Gül'ün, kalan paranın ise raporun yazımına müteakip talep edileceğini, "aksi halde sorun yaşayacağını" söyleyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Esnaf M.N.A., Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle ciddi tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Bu şikayet üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında M.N.A.'nın, seri numaraları önceden alınan banknotları Mustafa Gül'e teslim etmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Gül'ün evinde mahkeme kararıyla arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, seri numaraları alınmış olan söz konusu paralar ele geçirildi. Delillerin elde edilmesinin ardından eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.