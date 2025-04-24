Eski milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi
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Hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) resmi cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Turhangil’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile birlikte çok sayıda milletvekili ve Meclis personeli katıldı.

Şen İsmet Turhangil’in cenazesi, 26 Nisan Cuma günü, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından, 1. Çatal Asri Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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