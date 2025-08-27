Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Selahattin Yılmaz suç örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen Sayhan, 24 Ağustos’ta Ankara’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Sayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, Sayhan’ın “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Sayhan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

