Eski rektörden dikkat çeken iddia: Bu gidişle yeni 15 Temmuzlar çok uzak değil

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yurt dışında FETÖ ile bağlantılı bazı üniversitelere dair açıklamasının ardından eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Prof. Dr. Gür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akademide FETÖ ile etkin mücadele edenlerin sistematik biçimde tasfiye edildiğini, buna karşılık FETÖ’den işlem gören kişilerin çeşitli üniversitelerde korunduğunu iddia etti.

Gür’ün açıklaması, YÖK’ün FETÖ ile mücadeleye dair adımlarını değerlendiren tartışmalarının ardından geldi.