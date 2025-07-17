Eski rektörden dikkat çeken iddia: Bu gidişle yeni 15 Temmuzlar çok uzak değil

YÖK’ün yurt dışındaki FETÖ ile ilişkili üniversiteleri gündeme taşımasının ardından, eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’den çarpıcı bir açıklama geldi. Gür, akademide şahsa özel kadrolarla örgüt mensuplarının korunduğunu öne sürdü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eski rektörden dikkat çeken iddia: Bu gidişle yeni 15 Temmuzlar çok uzak değil
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yurt dışında FETÖ ile bağlantılı bazı üniversitelere dair açıklamasının ardından eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Prof. Dr. Gür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akademide FETÖ ile etkin mücadele edenlerin sistematik biçimde tasfiye edildiğini, buna karşılık FETÖ’den işlem gören kişilerin çeşitli üniversitelerde korunduğunu iddia etti. 

Eski rektörden dikkat çeken iddia: Bu gidişle yeni 15 Temmuzlar çok uzak değil - Resim : 1

Gür’ün açıklaması, YÖK’ün FETÖ ile mücadeleye dair adımlarını değerlendiren tartışmalarının ardından geldi. 

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