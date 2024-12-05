Esnafa konum vergisi mi geliyor? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı basın ve yayın organlarında esnafa konum vergisi getirileceği şeklinde haberler gündem oldu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsadığını belirtti.

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ DE YALANLADI

Esnafa konum vergisi getirileceği iddiayla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapıldı.

Açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşan esnafa herhangi bir vergi getirilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

"'7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.