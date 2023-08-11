Evde bakım maaşları yattı mı, 2023 Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 11 Ağustos 2023

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakma sorumluluğu altında olan vatandaşlara gönderiliyor. Maaştan yararlanan vatandaşlar ödeme tarihlerini sorguluyor. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ağustos ayı ödemelerinin 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ağustos ayı ödemeleriyle alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama gelmesi bekleniyor.