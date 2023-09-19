Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak tarihi ne? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi miktarı ne?

Evlilik kredisi başvuru şartları, evlenmeyi planlayan birçok gencin yakından takip ettiği önemli bir konu haline geldi. Devlet destekli evlilik kredisi hakkındaki son gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti seçim beyannamesinde duyurulan bu kredi, evlenecek çiftler arasında büyük heyecan yarattı.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK TARİHİ NE? FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ MİKTARI NE?

Evlilik kredisinin kaynağı, kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacaktır. Bu dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak ve enerji kaynaklarından elde edilen geliri kullanarak sosyal projeleri destekleyecektir. Şimdi merak edilen sorulara gelelim: Devlet destekli evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? Ayrıca, bu krediye başvuruda yaş sınırlaması var mıdır?

Evlilik kredisi son dönemin en çok tartışılan konularından biri. Devlet destekli evlilik kredisi hakkındaki son gelişmeler titizlikle takip ediliyor. 2 yıl geri ödemesiz ve devlet destekli evlilik kredisi detayları büyük bir heyecanla bekleniyor. 2023 seçimleri döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde evlilik kredisi önemli bir vaat olarak sunuldu.

Konu son günlerde yeniden gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. Peki, evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır ve evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir?

Evlilik kredisinin miktarı ve detayları da merak edilen konulardan biri. Yapılan açıklamaya göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli toplam 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi verilecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 5 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında evlilik kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla evlenecek gençlere uygun şartlarda kredi verilmesi konusunun yakından takip edildiğini belirtti. Aile yapısının korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, projeyi gerçekleştirmek için kararlı olduklarını ifade etti. Evlilik kredisi ile ilgili detayların önümüzdeki haftalarda yapılacak Kabine Toplantısı'nda görüşülerek duyurulması beklenmekte.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve olası yaş sınırlaması konusu henüz detaylarıyla açıklanmamıştır.