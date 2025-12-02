Fabrika yangınında ölenlere yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 19 ve 16 yaşlarındaki iki kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 9 Kasım’daki parfüm fabrikası yangınında hayatını kaybedenlere yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan iki şüpheli, emniyet ekiplerince tespit edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parfüm dolum fabrikasında 9 Kasım’da çıkan yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek yaşamını yitirdi. Olay sonrası sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine başlatılan inceleme kapsamında, “Kocaeli İnfaz Yayın” adlı Telegram hesabında yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli ifadeler paylaşıldığı belirlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalarla paylaşımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etti. A.S.M. (19) ve M.A. (16), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

