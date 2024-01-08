Fahiş Fiyat ve Stokçuluğa Geçit Yok! 602 Milyon Lira Para Cezası Uygulandı

Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan sektörler mercek altında. Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında otomotiv, emlak ve gıda sektörleri ile fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri kapsamında 18 bin 780 denetim yaptı.

Denetimler kapsamında 602 milyon 225 bin 881 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere, haksız ticari uygulamalara, fiyat etiketi aykırılıklarına ve güvensiz ürünlere 842 milyon 402 bin 406 lira idari para cezası verildi.

Bakanlıktan, "Piyasalarımızda adil ticaret ortamının sağlanması, tüketicilerimizin hakları ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmalarımız 2024 yılında da devam edecektir" açıklaması yapıldı.