Fatih Altaylı tutuklandı!

Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altaylı, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilerek savcılığa ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altaylı hakkında tutuklama talep edildi. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucu gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına karar verdi.

Altaylı hakkında başlatılan soruşturmanın, YouTube kanalında yaptığı bir yayında sarf ettiği ifadeler nedeniyle açıldığı belirtilmişti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerdiği iddiasıyla savcılık tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.