Fatih Altaylı tutuklandı!

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit ve hakaret içerdiği öne sürülen ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fatih Altaylı tutuklandı!
Yayınlanma:

Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altaylı, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilerek savcılığa ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altaylı hakkında tutuklama talep edildi. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucu gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına karar verdi. 

Altaylı hakkında başlatılan soruşturmanın, YouTube kanalında yaptığı bir yayında sarf ettiği ifadeler nedeniyle açıldığı belirtilmişti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerdiği iddiasıyla savcılık tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

İran’dan dünyayı sarsacak hamle: Hürmüz Boğazı kapanıyor!İran’dan dünyayı sarsacak hamle: Hürmüz Boğazı kapanıyor!Dünya
Pentagon’dan flaş açıklama: “İran’ın nükleer gücü artık yok”Pentagon’dan flaş açıklama: “İran’ın nükleer gücü artık yok”Dünya
fatih altaylı
Günün Manşetleri
Fatih Altaylı tutuklandı!
İran’dan dünyayı sarsacak hamle
Türkiye’den ABD’nin saldırısına tepki
Trafikte havadan ceza yağdı!
Fatih Altaylı gözaltına alındı!
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ağır darbe
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı ağabeyi tarafından öldürüldü!
Doğalgazda kesinti olur mu?
Ülke genelinde düzensiz göç alarmı
Erdoğan, Paşinyan’ı Dolmabahçe’de kabul etti
Çok Okunanlar
Yastık altından mevduata Yastık altından mevduata
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Valilik’ten kritik karar! Valilik’ten kritik karar!
İran’dan dünyayı sarsacak hamle İran’dan dünyayı sarsacak hamle
Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti