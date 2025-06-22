İran’dan dünyayı sarsacak hamle: Hürmüz Boğazı kapanıyor!

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Meclisi Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına yönelik öneriyi onayladı. Kararın gerekçesi olarak, bölgedeki güvenlik tehditleri ve özellikle İsrail’in son dönemdeki saldırıları gösterildi.

Ekonomim’e göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behnam Saidi, daha önce yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının İran’ın değerlendirdiği seçeneklerden biri olduğunu vurgulamıştı. Saidi, “Gelişmelere bağlı olarak farklı yanıtlar değerlendirilebilir. Tehdit durumunda güçlü ve caydırıcı adımlar atılır” demişti.

ENERJİ ARZI RİSK ALTINDA

Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya enerji piyasalarının en önemli stratejik noktalarından biri konumunda bulunuyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğaz, küresel petrol arzının yaklaşık üçte birini karşılıyor.

ABD VE BATILI ÜLKELER TEPKİLİ: “BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması kararı, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. ABD ve Batılı ülkeler, bu adımı “kırmızı çizgi” olarak değerlendiriyor. Kararın yalnızca ekonomik etkiler yaratmakla kalmayacağı, aynı zamanda askeri ve siyasi gerilimleri de tırmandırabileceği ifade ediliyor.