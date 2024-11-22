Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma

21 Kasım’da Fatih Altaylı'nın "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve aynı gün Halk TV'deki "Rota" programında İsmail Saymaz'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili görüntüler izlettirdi" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayı yalanlayarak, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde böyle bir görüntü izletmesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu ve kamuoyuna asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.