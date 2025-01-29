Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Barış Pehlivan yorumu: "Yanlış yok!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında ismi geçen bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsizce kayda alınıp, Halk TV’de yayınlanmasının ardından Barış Pehlivan, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Pehlivan’ın gözaltına alınmasının ardından Fatih Altaylı’dan bir açıklama geldi. Altaylı, “Barış Pehlivan’a soruşturma açılmasında hiçbir yanlışlık yok. Bir kişinin izni olmadan sesinin kaydedilip yayınlanması yasal olarak doğru bir işlem değil. Bu yüzden Barış Pehlivan’ın ifadeye çağrılması ve şikayet edilmesinde hiçbir anormallik bulunmuyor. Ancak burada garip olan durum, Barış’ın iş yerine giderken apar topar gözaltına alınmış olması. Neden?” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın "yolsuzluk" suçundan tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "turpun büyüğü heybede" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de bir basın toplantısı düzenlemişti.

İmamoğlu, CHP’li isimlerin adının geçtiği dosyaların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan emekli bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın tarafından incelendiğini ve incelemelerde "suçlamalara zemin hazırladığını" öne sürmüştü.

Halk TV’den Barış Pehlivan, İmamoğlu’nun gündeme getirdiği bilirkişiyle telefonda görüşmüş ve izin almadan görüşmeyi ses kaydına alıp, kaydı yayına vermişti. Bu olayın ardından Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’de yayımlanan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınlanmasının, bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözlerin sarf edilmesinin ardından Barış Pehlivan ve Halk TV’ye yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

FATİH PORTAKAL'DAN TEPKİ

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Barış Pehlivan’ın gazetecilik pratiğini eleştirdi. İmamoğlu’nun gündeme getirdiği bilirkişinin izni olmadan ses kaydını alıp yayınlayan Pehlivan’a tepki gösteren Portakal, “Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yaparken, her şeyden önce gazetecilik etiğine uygun davranmanız gerekir. Barış’ı bu açıdan eleştirebilirim. Hakkımda eleştiri yapma hakkım var. Kaydın yapılmaması gerekiyordu. Fakat gözaltı doğru mu? Bunu şov gibi görmek de mümkün. Emniyet birimleri ‘Bakın, yine alıyoruz’ mesajı veriyor gibi” ifadelerini kullandı.