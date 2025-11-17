Fatih'te 'gıda zehirlenmesi' soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta yenilen yemeğin ardından Fatih'teki otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek'in (3) hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltında tutulan şüphelilerden dördü adliyeye sevk edildi.

SORGULARI TAMAMLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sorgu sürecinde işlemleri biten ilk grup adli makamlara gönderildi. Soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan midyeci Y.D, lokum satışı yapan F.T, kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O., emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Bu dört şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Geriye kalan 7 zanlının ise emniyetteki ifade işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları, Fatih'teki bir otelde konaklamaya başlamıştı. Ancak 12 Kasım günü mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösteren aile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ailenin küçük üyeleri Kadir Muhammet ve Masal kurtarılamadı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne Çiğdem Böcek ise 14 Kasım'da yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Servet Böcek'in tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turistin daha bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu turistlerin yanında refakatçi olarak bulunan üçüncü bir kişinin de kalp atış hızındaki düşüklük nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı kaydedildi. Yaşananların ardından polis ekipleri otelde detaylı inceleme yaparak tesisi boşaltmış ve mevcut müşterileri farklı otellere yönlendirmişti.

GÖZALTI LİSTESİNDE İLAÇLAMA FİRMASI DA VAR

Adliyeye sevk edilenlerin dışında; otel sahibi H.O, fırıncı M.K, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ve ilaçlama personeli D.C. gibi isimler de gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturmanın devamında 8 şüphelinin işlemleri sürerken, sabah saatlerinde 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı artmıştı.