Düğün evi can pazarına döndü: Tavuklu pilav yiyen 100 davetli hastanelik oldu

Trabzon’un merkez ilçesi Ortahisar’a bağlı Dolaylı Mahallesi, gece saatlerinde damat evinde düzenlenen bir düğün organizasyonunun ardından hareketli ve endişeli anlara sahne oldu.

Mutlu günlerini kutlamak için bir araya gelen kalabalık davetli grubu, ikram edilen yemeklerin ardından peş peşe rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 kişi hastanelere kaldırıldı.

MENÜDE TAVUKLU PİLAV VE SARMA VARDI

Edinilen bilgilere göre, düğün sahibi tarafından konuklara tavuklu pilav ve sarma ikramında bulunuldu. Ancak yemeğin yenilmesinin hemen ardından dağılan davetlilerden bazıları, dönüş yolunda aniden fenalaşmaya başladı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin bir anda artması üzerine, ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar süratle sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hastaların büyük bir bölümü Sürmene Devlet Hastanesi’ne nakledilirken, çevre ilçelerdeki hastaneler de alarma geçti. Tıbbi yardım alan davetlilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amacıyla müşahede altında tutuldukları bildirildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan mağdurlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yolculuk sırasında rahatsızlandığını belirten Zekeriya Aslan, "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik" dedi.

Halsizliği devam eden bir diğer davetli Fatih Çoğalan ise pişmanlığını dile getirerek, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm. Allah'tan biz biraz hızlı geldik de sağ salim hastaneye yatabildik" diye konuştu. Tedavisi süren Adem Yıldız da durumu, "Düğüne gittik. Tavuk pilav, dolma yedik, sonuç bu. Mide bulantısı ve kusma yaşadık. Serum takıldı, bekliyoruz" sözleriyle özetledi.

Hastanede yakınlarını bekleyen ve kendisi yemek yemediği için zehirlenmekten kurtulan Salih Şahin ise olayın kaynağına dair çarpıcı gözlemlerde bulundu. Şahin, "Gündüz yapılan nikahın ardından Dolaylı Mahallesi'nde eğlence tertip edilmişti. Biz de oraya gittik. Orada bize yemek dağıttılar. Ben yemek yemediğim için zehirlenmedim. Özellikle tavuğu yiyenlerin çeşitli aralıklarla zehirlendiğini duyduk. Fakat tavuktan yemeyenlerin zehirlenmediğini öğrendik. Tavuk tarihi geçmiş bir tavuk muydu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaklaşık 100 kişinin etkilendiği bu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.