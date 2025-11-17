Beşiktaş açıkladı: Sergen Yalçın operasyon geçirdi, işte son durumu...

Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamaya göre, başarılı teknik adam sabah saatlerinde operasyon geçirdi. Operasyonun detayları ve sağlık durumu hakkında resmi bilgilendirme yapıldı.

Yayınlanma:

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli çalıştırıcının hastanede tıbbi bir müdahale geçirdiğini kamuoyuna duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Yalçın'ın kalp damarlarına yönelik bir işlem olan anjiyo operasyonuna alındığı belirtildi. Operasyonun detaylarına ve teknik adamın mevcut durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

