Fatih'te vahşet yaşandı! Kadının başını kesip intihar etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 19 yaşındaki S.Ç, önce Eyüpsultan'da 19 yaşındaki A.H isimli kadını öldürdü daha sonra Fatih'te 19 yaşındaki İ.U. isimli kadının başını kesti. S.Ç. ardından Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fatih'te vahşet yaşandı! Kadının başını kesip intihar etti
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İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir vahşet meydana geldi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Fatih'te vahşet yaşandı! Kadının başını kesip intihar etti - Resim : 1

Çalışmalar sonucu, 19 yaşındaki S.Ç. adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da 19 yaşındaki A.H. ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te 19 yaşındaki İ.U. adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

Fatih'te vahşet yaşandı! Kadının başını kesip intihar etti - Resim : 2

S.Ç'nin İ.U'yu öldürdükten sonra başını keserek yola fırlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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