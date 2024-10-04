Fatih'te vahşet yaşandı! Kadının başını kesip intihar etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir vahşet meydana geldi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, 19 yaşındaki S.Ç. adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da 19 yaşındaki A.H. ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te 19 yaşındaki İ.U. adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

S.Ç'nin İ.U'yu öldürdükten sonra başını keserek yola fırlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.