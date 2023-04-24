Fazıl Say'ın "Türk"süz 100.Yıl Marşı'na tepki yağdı

Piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği 100. Yıl Marşı’nı yayınladı.

Sözleri Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.

Sosyal medyada gündem olan marşın sözlerin yetersiz olduğu belirtildi.

Vatandaşlar bestede “Türk” ve “Türkiye” kelimelerinin olmamasına tepkiliydi.

Bunun üzerine Fazıl Say, “Türk ve Türkiye kelimeleri resmi milli marşımız İstiklal Marşı’mızın okuduğumuz iki kıtasında da geçmemektedir" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Müzisyen Tuluyhan Uğurlu'dan geldi. Uğurlu, "Öyle uyduruk işleri sanat eseri filan diye yutturamazsınız. " vurgusu yaptı.

Besteyle ilgili bir açıklama da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptı. Varank, paylaşımında "Bence olmamış..." ifadelerini kullandı.