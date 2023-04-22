AK Parti'ye peş peşe saldırı gerçekleştirildi

İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den açıklama geldi.

Kabaktepe açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Emniyet güçlerine güveniyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri teröristleri yakalayacakalarına inanıyoruz. Kardeşliğimizi bozmak isteyen saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Öte yandan Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın deprem sonrası tedbiren boşalttığı parti binasına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Zanlı ifadesinde, "İçeride kimseyi göremedim. Silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarjörümü de taktım.” dedi.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.