AK Parti'ye peş peşe saldırı gerçekleştirildi

AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde silahla havaya ateş açıldı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den açıklama geldi.

Kabaktepe açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Emniyet güçlerine güveniyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri teröristleri yakalayacakalarına inanıyoruz. Kardeşliğimizi bozmak isteyen saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Öte yandan Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın deprem sonrası tedbiren boşalttığı parti binasına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Zanlı ifadesinde, "İçeride kimseyi göremedim. Silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarjörümü de taktım.” dedi.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ak parti # bahçelievler # adana # çukurova

Benzer Videolar

Bakan Kurum kritik kararı açıkladı Bakan Kurum kritik kararı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un direksiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un direksiyonunda
Prof. Dr. Naci Görür Meclis'te konuştu Prof. Dr. Naci Görür Meclis'te konuştu
Bakan Akar'dan kaçak göçmen açıklaması Bakan Akar'dan kaçak göçmen açıklaması
Kalkınma Öncelikli Kentleşme Toplantısı Kalkınma Öncelikli Kentleşme Toplantısı
YHS'liler kadro istiyor YHS'liler kadro istiyor
Cübbeli Ahmet'ten AYM'ye tepki Cübbeli Ahmet'ten AYM'ye tepki
Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm açıklaması Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm açıklaması
Lütfü Savaş, CHP medyasını yalanladı Lütfü Savaş, CHP medyasını yalanladı
TOGG bu hafta satışa çıkıyor TOGG bu hafta satışa çıkıyor
Adıyaman’da araziler yükseldi, evler kaydı Adıyaman’da araziler yükseldi, evler kaydı
TOKİ evleri nasıl yapılıyor? TOKİ evleri nasıl yapılıyor?
Çok Okunanlar
1 Şiddetli sağanak yağış geliyor
2 Depremde can kaybı sayısı yükseldi
3 YSK'dan Millet İttifakı kararı
4 Kavga değil meydan savaşı
5 22-26 Nisan için alarm verildi!