Ferdi Tayfur’un adı Antalya’da bir parkta yaşatılacak

Kepez Belediye Meclisi, 2025 yılı Ocak ayı toplantısında, Tayfur’un adının Duacı Mahallesi’nde bulunan bir parka verilmesi kararını oy birliğiyle kabul etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Usta sanatçının adı, belediye meclisi olarak ilk kez Kepez’de bir parka verildi. Hayırlı olsun. Kepez Belediye Meclisi’ne bu anlamlı kararı için teşekkür ediyorum.” diyerek, Tayfur’un anısının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ferdi Tayfur’un adı, bundan sonra Antalya’da bir parkta yaşamaya devam edecek.