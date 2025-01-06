Ferdi Tayfur’un adı Antalya’da bir parkta yaşatılacak

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 2 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un adı, ilçedeki bir parka verilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ferdi Tayfur’un adı Antalya’da bir parkta yaşatılacak
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Kepez Belediye Meclisi, 2025 yılı Ocak ayı toplantısında, Tayfur’un adının Duacı Mahallesi’nde bulunan bir parka verilmesi kararını oy birliğiyle kabul etti. 

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Usta sanatçının adı, belediye meclisi olarak ilk kez Kepez’de bir parka verildi. Hayırlı olsun. Kepez Belediye Meclisi’ne bu anlamlı kararı için teşekkür ediyorum.” diyerek, Tayfur’un anısının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ferdi Tayfur’un adı, bundan sonra Antalya’da bir parkta yaşamaya devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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