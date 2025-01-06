Son dakika! Kanada başbakanı Justin Trudeau istifa etti

Zdf Heute’nin haberine göre, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklayan Trudeau, partisindeki yoğun baskılar karşısında bu adımı attığını belirtti. 53 yaşındaki lider, istifasıyla ilgili olarak, “Yeni bir dönemin başlaması gerektiğine inanıyorum. Bu süreçte partime ve ülkeme destek olmaya devam edeceğim” dedi.

PARTİSİNDEKİ BASKILARIN ARDINDAN ŞOK KARAR

Trudeau’nun popülaritesi, son aylarda önemli ölçüde düşmüş ve hükümeti birkaç güvensizlik oylamasını zar zor geçirebilmişti. Eleştirmenler, uzun süredir Trudeau’nun istifasını talep ediyordu. 2023’ün Aralık ayında eski yardımcısı ve maliye bakanı Chrystia Freeland’in sürpriz istifasının ardından Trudeau, kabinesinde büyük değişiklikler yapmıştı. Hükümet ekibinde sekiz bakanı değiştiren Trudeau, dört bakana da farklı görevler vermişti. Freeland, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi artışıyla ilgili politikalar konusunda anlaşmazlık yaşadıktan sonra istifa etmişti. Bu istifa, kabine içinde Trudeau’ya yönelik ilk açık isyan olarak görülmüştü.

Trudeau, 2015 yılında başbakanlık görevine başlamış ve 2019 ile 2021 seçimlerinde zafer kazanmıştı. Ancak son dönemde anketlerde, muhafazakâr rakibi Pierre Poilievre’nin gerisinde kalmıştı. Trudeau’nun siyasi kariyerinin zirveye ulaşmasından sonra, partisindeki iç çatlaklar ve artan kamuoyu eleştirileri, bu istifayı beraberinde getirdi. Trudeau’nun başbakanlık döneminde gerçekleştirdiği önemli reformlar arasında Kanada Senatosu’nu reforme etmek, ABD ile yeni bir ticaret anlaşması imzalamak ve karbon vergisi uygulamak bulunuyor. Ayrıca, yerli kadınlarla ilgili kaybolma ve cinayet vakaları hakkında bir kamu soruşturması başlatarak önemli toplumsal adımlar atmıştı.