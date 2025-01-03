Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ortaya çıktı! Hastaneden açıklama geldi

Türk müziğinin önemli isimlerinden, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

FERDİ TAYFUR'UN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur'un sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olduğu vurgulanan açıklamada, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi hastane önüne getirilen cenaze aracına konuldu. Yakınları, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve hayranlarının katılımıyla dua edildi ve cenaze Antalya Havalimanı'na uğurlandı.

Vali Hulusi Şahin, burada Ferdi Tayfur'un yakınlarına başsağlığı diledi.

Ayrıca hastane binası önünde sanatçı için lokma dağıtıldı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinin sabah İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

4 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ YENİKÖY'DE DEFNEDİLECEK

Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceğini belirtti.

Tayfur'un cenazesinin aynı gün son yolcuğuna uğurlanacağını aktaran Şirin Gözalıcı, "Tören sonrası Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek." ifadesini kullandı.

FERDİ TAYFUR'UN HASTANE SÜRECİ

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Tayfur'un daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.