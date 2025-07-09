FETÖ Frankfurt merkezli yeni medya yapılanmasını kurdu! İşte o isimler ve örgütsel görevleri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), yurt dışında yeni bir medya yapılanmasına gitti. Frankfurt merkezli kurulan yapının, hem Türkiye karşıtı manipülasyonlar yapmayı hem de örgüt içindeki iktidar savaşını yönlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Sabah Gazetesi’nden Semih Kara’nın haberine göre, yapılanmanın başında kırmızı bültenle aranan firari FETÖ mensubu Kenan Kurtoğlu bulunuyor. Örgütün sözde üst düzey medya sorumlularından olan Kurtoğlu, geçmişte FETÖ'cü polislerden gelen ihbarlar doğrultusunda mensuplarına operasyon bilgileri aktarmakla görevliydi.

Kurtoğlu’nun aynı zamanda “Fuat Avni” hesabının sahibi Said Sefa'ya örgüt lideri Fetullah Gülen’in mesajlarını ilettiği ve bu mesajlara göre sosyal medya stratejisi belirlediği belirtiliyor. Ayrıca Gülen’e, örgüt medyasının bütçeleri ve tirajlarıyla ilgili düzenli rapor verdiği kaydediliyor.

İŞTE O İSİMLER:

Frankfurt merkezli yeni medya yapılanmasına katılan firari FETÖ üyeleri arasında şu isimler yer alıyor:

Cevheri Güven

Mehmet Aydoğmuş

İsmail Sağıroğlu

Kamil Maman

Hasan Cücük

Selahattin Sevi

Doğan Ertuğrul

Bülent Ceyhan



Gülen’in sağlık durumu ve örgüt içinde yaşanan güç savaşının ardından yurt dışında yeniden örgütlenen medya yapısı, hem dijital platformlar hem de sosyal medya üzerinden Türkiye’ye yönelik kara propaganda faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Yeni yapılanmanın Almanya merkezli olması, Avrupa'daki FETÖ faaliyetlerinin kapsamını da yeniden gündeme taşıdı.