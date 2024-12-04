FETÖ mensubu, polis ekiplerince yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ mensubu, polis ekiplerince yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş olan F.K. (53) yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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