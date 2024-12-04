FETÖ mensubu, polis ekiplerince yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş olan F.K. (53) yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı