FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe: 16 kişi yakalandı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 18 şüpheli tespit edildi.

Haklarında örgüt üyesi olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan, gizli haberleşme yöntemi olarak “ardışık aranma” tespit edilen ve “garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 kişi incelemeye alındı.

Soruşturmada, Bank Asya’da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gördükleri dönemde FETÖ’nün emniyet gizli yapılanmasında yer alan şahıslarla 2012-2014 yılları arasında operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurdukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak mahrem yapılanmada faaliyet gösterdikleri belirlenen biri kamuda görevli 4 emniyet “mahrem imamı” ile 11’i aktif, 3’ü ihraç edilen toplam 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2’sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

