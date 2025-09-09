9 Eylül son depremler listesi: AFAD ve Kandilli açıkladı

Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de gün içinde farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan güncel verileri yakından takip ediyor.

📊 SON DEPREMLER LİSTESİ (9 EYLÜL 2025)

Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye’de bugün meydana gelen son depremlerden biri şu şekilde kaydedildi:

09.09.2025 – 07:28:28

Büyüklük: 2.2

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Derinlik: 7.25 km

🔎 DEPREM VERİLERİ ANLIK TAKİP EDİLİYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden günün her saatinde deprem verilerini paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu kanallar üzerinden bulundukları bölgede yaşanan sarsıntılarla ilgili bilgi alabiliyor.