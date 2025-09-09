9 Eylül son depremler listesi: AFAD ve Kandilli açıkladı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen son depremleri anbean güncellemeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
9 Eylül son depremler listesi: AFAD ve Kandilli açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de gün içinde farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan güncel verileri yakından takip ediyor.

📊 SON DEPREMLER LİSTESİ (9 EYLÜL 2025)

Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye’de bugün meydana gelen son depremlerden biri şu şekilde kaydedildi:

09.09.2025 – 07:28:28

Büyüklük: 2.2
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Derinlik: 7.25 km

🔎 DEPREM VERİLERİ ANLIK TAKİP EDİLİYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden günün her saatinde deprem verilerini paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu kanallar üzerinden bulundukları bölgede yaşanan sarsıntılarla ilgili bilgi alabiliyor.

TEM’de kritik çalışma! İşte 9 Eylül 2025 kapalı yollar listesiTEM’de kritik çalışma! İşte 9 Eylül 2025 kapalı yollar listesiYurt
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatlarıAltın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatlarıEkonomi
deprem AFAD
Günün Manşetleri
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Çok Okunanlar
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
5.1 büyüklüğünde deprem! 5.1 büyüklüğünde deprem!
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
Gözaltı sayısı 27'ye yükseldi! Gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
9 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı belli oldu 9 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı belli oldu