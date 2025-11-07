FETÖ’ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon! 67 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 2 haftada devam eden operasyonlar neticesinde 178 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şüphelilerden 67'sinin çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığını belirten Yerlikaya, 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti. Bakan, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

BYLOCK, MAHREM YAPILANMA VE ANKESÖR BAĞLANTILARI

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduklarının, "terör örgütünün 'finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde" faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Ayrıca, bu kişilerin ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları da belirlendi. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önceki ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan şahısların da yakalandığı vurgulandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda düzenlendi. Bakan Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadeleriyle ekipleri kutladı.