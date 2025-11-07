FETÖ’ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon! 67 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada yürütülen kapsamlı operasyonlarda 178 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 67’sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonların detayları, örgütün farklı yapılanmalarını hedef aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FETÖ’ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon! 67 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 2 haftada devam eden operasyonlar neticesinde 178 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şüphelilerden 67'sinin çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığını belirten Yerlikaya, 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti. Bakan, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

BYLOCK, MAHREM YAPILANMA VE ANKESÖR BAĞLANTILARI

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduklarının, "terör örgütünün 'finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde" faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Ayrıca, bu kişilerin ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları da belirlendi. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önceki ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan şahısların da yakalandığı vurgulandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda düzenlendi. Bakan Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadeleriyle ekipleri kutladı.

Dünya ısınıyor! 2025, dünya tarihinin en sıcak üç yılı arasına giriyorDünya ısınıyor! 2025, dünya tarihinin en sıcak üç yılı arasına giriyorYurt
Cumhurbaşkanından alarm çağrısı: Yağmur yağmazsa şehir tamamen tahliye edilecek!Cumhurbaşkanından alarm çağrısı: Yağmur yağmazsa şehir tamamen tahliye edilecek!Dünya
Ali Yerlikaya fetö
Günün Manşetleri
Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Mehmet Şimşek’ten milyonları ilgilendiren açıklama
FETÖ'ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon!
17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanına gözaltı kararı
Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdı
“Terörsüz Türkiye ile kalıcı barış ve kalkınma dönemine giriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
“TSK kadrolarında görev almaları söz konusu değildir”
Çok Okunanlar
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Araç sahiplerine kötü haber! Araç sahiplerine kötü haber!
Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda!
Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur? Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur?
Veliaht 9. bölüm izle Show TV | Veliaht son bölüm tek parça full HD dizi izle Veliaht 9. bölüm izle Show TV | Veliaht son bölüm tek parça full HD dizi izle