FETÖ’ye büyük darbe: 50 ilde düzenlenen operasyonlarda 154 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik son bir ay içinde yürütülen geniş çaplı operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 50 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

286 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 154’Ü TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda toplam 286 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 154’ünün çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığını bildirdi. Ayrıca, 79 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Yerlikaya açıklamasında, operasyonların örgütün farklı yapılanmalarına yönelik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Şüpheliler terör örgütünün ‘güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.”

Yerlikaya ayrıca, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin de yakalandığını duyurdu.