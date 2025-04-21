Fidan ve Yıldırım iddiaları siyasetin gündeminde: Dışişleri'nden sert açıklama

Söz konusu iddialar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından da TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme getirildi. Özel, “Turpun büyüğü” diyerek dikkat çektiği konuşmasında, Fidan ve Yıldırım’ın yanı sıra bazı siyasetçilerin çocuklarının da bu yapının içinde olduğunu öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise iddiaların tamamıyla asılsız olduğu vurgulandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik ileri sürülen iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu mesnetsiz suçlamalar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır.”

İddialara bir tepki de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, söz konusu iddiaların devletin ve kamu görevlilerinin itibarını hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Peşine düştüğümüz suçluların, devletimizin ve bu devlet için görev yapanların itibarlarını zedelemelerine asla izin vermeyiz. Bu yalan ve iftiraları yayanlar hukuk önünde en ağır biçimde hesap verecektir. Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız.”