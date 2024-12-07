Fikret Akfırat: “HTŞ’nin ilerlemesi PKK’ya yarar sağlıyor”

ABD ve İsrail düğmeye bastı. Terör örgütleri Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarını işgale başladı. HTŞ, Halep ve Hama’nın ardından güneye ilerlerken Dara’daki Amerika destekli gruplar da Şam’a doğru harekete geçti.

Suriye ve Rusya Hava kuvvetleri HTŞ’ye ait terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor. Ülkenin güneyinde ise Amerikan yanlısı cihatçı gruplar başkent Şam’a yaklaştı.

Türkiye için milli güvenlik sorunu olan PKK'nın Amerika destekli Suriye kolu PYD unsurları ise Suriye'de alan hakimiyetini genişletmeye başladı. Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat, hedefin Türkiye’yi bölmek

"Meşru muhalefetle orada Şam'ı ele geçirecek gibi bir sevinç içinde olursak kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz. Suriye Devleti'nin Esad yönetiminin şu anda bir alternatifi yok Suriye'de.

Fırat’ın doğusundaki PKK, Münbiç’in batısından başlayarak Rakka ve Deyrizor’un batısına doğru ilerledi. PKK son 10 gün içinde 2011’den bu yana en büyük işgali gerçekleştirdi."

Akfırat sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Suriye'de yaşadığımız 2011'den itibaren yaşadığımız sürecin arka planında esasen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Suriye'yi bölme projesi olduğunu bir kere kalın çizgilerle altını çizelim. Burada esas hedef bir ikinci İsrail devleti kurulmak olduğunu biliyoruz.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin arka planı bugünden geriye doğru gidecek olursak da bir sonraki aşamada Türkiye'yi de bölmeyi hedefleyen bir projenin uygulaması. Bugün Heyet Tarih Şam adı verilen eski adı El Nusra olan El Kaide ile bağlantılı olduğu söylenen grubun önce Halep'e ondan sonra Hama'ya hamle yapması Türkiye'nin menfaatine değildir."