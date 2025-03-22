Filiz Akın son yolculuğuna uğurlandı!

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Eşi Sönmez Köksal, usta sanatçının vasiyeti üzerine aile arasında düzenlenen törenle Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Filiz Akın son yolculuğuna uğurlandı!
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın “Dört Yapraklı Yonca” olarak anılan efsanevi isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 21 Mart gecesi hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberi, eşi Sönmez Köksal tarafından Akın’ın sosyal medya hesabından duyuruldu. Köksal, yaptığı açıklamada "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sevenlerinin Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağış yaparak onun adını yaşatabilecekleri belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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