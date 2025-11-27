Fuat Oktay: “Türkiye-İtalya ilişkileri hiç olmadığı kadar hızla ilerliyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin son dönemde çok ciddi şekilde gelişmekte olduğunu belirtti. Bu olumlu ilerlemenin arkasındaki temel faktörlerden birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki iyi diyaloğun büyük rolü olduğunu ifade etti.

Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti, iki günlük resmi temasları gerçekleştirmek üzere Roma'da bir dizi önemli görüşme yaptı. Heyette AK Parti’den İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç; CHP’den Düzce Milletvekili Talih Özcan; DEM Parti’den Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP’den Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı.

Türk heyeti; NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) İtalya Delegasyonu Başkanı Lorenzo Casa, İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Giulio Tremonti ve komisyon üyeleri, Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella ve Parlamentolararası Birlik (PAB) İtalyan Grubu Başkanı Senatör Pier Ferdinando Casini ile bir araya geldi.

“İLİŞKİLER FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİ”

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde AA muhabirine temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Oktay, İtalyan muhataplarıyla çok geniş bir yelpazede konuları ele aldıklarını anlattı. Görüşülen konular arasında Türkiye-İtalya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ve NATO çerçevesindeki ilişkiler, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs meselesi, Suriye, Libya, Gazze ve Balkanlar gibi pek çok konunun etraflıca ele alındığını aktardı.

Oktay, liderler arasındaki diyaloğun ilişkileri yeni bir boyuta taşıdığını belirterek, bölgesel gelişmelerin de bu yakınlaşmayı tetiklediğini dile getirdi: "Bölgede gelişen olaylar da buna özellikle transatlantik boyutunda, Rusya-Ukrayna boyutunda, Akdeniz'de, Orta Doğu'da gelişen konular da aslında Türkiye-İtalya'yı birbirine daha da yaklaştırmış durumda."

Hükümetler ve devlet başkanları nezdinde devam eden ilişki ağını parlamento boyutunda güçlendirmek niyetinde olduklarını kaydeden Fuat Oktay, Roma'daki görüşmelerin samimi ve doğrudan geçtiğini ifade etti. Oktay, İtalyan siyasetçilerin bir grubunun Türkiye-İtalya ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’nin AB güvenlik mimarisi de dahil, üyeliğe kadar destek vereceklerini belirttiğini ve bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Parlamenter diplomaside tüm siyasi partilerden temsilcilerin bulunmasının önemine değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Farklı fikirlerin ve farklı görüşlerin olduğu bir ortamda aslında sorunların veya fırsatların tartışılıyor olması çok kıymetli. Parlamenter diplomasi de bu anlamda zaten önem kazanıyor. İkinci grup vardı ki, orada da Türkiye'yle ilgili, gelişmelerle ilgili hatta iç politikayı da ilgilendiren konularda dahil, uluslararası alandaki politikalarla ilgilendiren konularda dahil bazı soruları olan, endişeleri olan kişiler de vardı."

Oktay, endişelerini dile getiren bu gruba karşı Türkiye'nin pozisyonunu çok açık ve net bir şekilde aktardıklarını belirterek, aile içi sorunların aileyi ilgilendirdiğini, Türkiye’nin demokratikleşme programı ve "Terörsüz Türkiye" süreci gibi iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çabalardan bahsettiklerini anlattı.

ÇİFTE STANDARTA DİKKAT ÇEKİLDİ

İtalya'da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olan desteği bir kez daha gözlemlediklerini belirten Oktay, güvenlik ve tam üyelik arasındaki çifte standarda dikkat çekti: "Ama genelde bir çifte standardı da görüyoruz. Yani NATO şemsiyesi altında güvenlik boyutunda tamamen bizim yanımızda olun ama AB'ye geldiği zaman ‘biraz mesafeli olsak’ daha iyi olur. Böyle bir şey olmaz."

Oktay, özellikle Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) konusuna değinerek, şu uyarılarda bulundu: "AB güvenlik mimarisini geliştirirken, siz Avrupa Güvenlik Eylem Programı’na (SAFE) Türkiye'yi mesafeli bıraktığınız zaman, o zaman NATO şemsiyesi altındaki Türkiye'nin vereceği destek arzu edilen boyutta olmayabilir."

Roma'daki temaslarında bu çifte standardın altını çizdiklerini ifade eden Oktay, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayıp çok boyutlu ilerlemesi gerektiğini belirtti. Vize konusundaki sıkıntıların iş dünyası, turizm, eğitim ve kültür alanları için çözülmesi gerektiğini aktararak, bu çözüm yolunun önemli unsurlarını sıraladı: "Vize serbestisi buna dahildir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de buna dahildir ama asıl olan, fasılların açılmasıdır. Türkiye-AB ilişkileri artık bir dertleşme, bir şikayet, bir soru cevaptan öteye gitmek zorunda."

Oktay, AB'ye net bir şekilde fasılların açılması çağrısı yaparak, "Var mı Türkiye ile ilgili bize söylediğiniz bir şeyiniz? Var. Peki o zaman buyurun ilgili fasıl hangisiyse açalım tekrar orada konuşalım, yapısal boyutta çözelim ve yürüyelim. Dolayısıyla buradan hem AB kazançlı çıksın hem Türkiye hem bölge. Dolayısıyla bu yaklaşımımızı da çok net bir şekilde ifade ettik." dedi.

Görüşmelerin verimli geçtiğini vurgulayan Fuat Oktay, sözlerini dostane bir sonuçla tamamladıklarını belirterek, "Hem benzer görüşlerin hem aykırı görüşlerin ifade edildiği ve bunların da çok açık ve net bir şekilde yine konuşulduğu bir ortam oldu. Farklı görüşleri konuşursunuz, tartışırsınız ama önemli olan sonucu dostane kapatmanızdır. Sonucu da dostane kapatmış olduk. Güzel bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.