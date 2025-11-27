Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: İki ilde yarım tona yakın madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Erzurum’da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: İki ilde yarım tona yakın madde ele geçirildi
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkenin iki farklı noktasında, Mersin ve Erzurum'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda toplam 447,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan, konuyla ilgili yürüttükleri çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin yakalandığı bilgisini de verdi.

İKİ AYRI KENTTE NARKOTİK OPERASYONU

Bakan Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda Mersin ve Erzurum İl Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin titizlikle yürüttüğü faaliyetler sonucunda bu operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Gerçekleştirilen bu başarılı baskınlarda ekipler, Mersin’de 223 kilogram skunk maddesine, Erzurum’da ise 224,5 kilogram metamfetamin maddesine el koydu. Ele geçirilen uyuşturucuların toplam ağırlığı 447,5 kilograma ulaştı.

YABANCI UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlıların sayısının 3 olduğu ve bu kişilerin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm personeli tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığın altını çizdi. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak." 

Washington’da ulusal muhafızlara silahlı saldırı: Trump “terör eylemi” dediWashington’da ulusal muhafızlara silahlı saldırı: Trump “terör eylemi” dediDünya
Araç sahipleri dikkat! İşte LPG, benzin ve motorinde son durumAraç sahipleri dikkat! İşte LPG, benzin ve motorinde son durumEkonomi
Ali Yerlikaya operasyon
Günün Manşetleri
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Yeniden değerleme oranı açıklandı Yeniden değerleme oranı açıklandı
Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?