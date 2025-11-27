Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: İki ilde yarım tona yakın madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkenin iki farklı noktasında, Mersin ve Erzurum'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda toplam 447,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan, konuyla ilgili yürüttükleri çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin yakalandığı bilgisini de verdi.

İKİ AYRI KENTTE NARKOTİK OPERASYONU

Bakan Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda Mersin ve Erzurum İl Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin titizlikle yürüttüğü faaliyetler sonucunda bu operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Gerçekleştirilen bu başarılı baskınlarda ekipler, Mersin’de 223 kilogram skunk maddesine, Erzurum’da ise 224,5 kilogram metamfetamin maddesine el koydu. Ele geçirilen uyuşturucuların toplam ağırlığı 447,5 kilograma ulaştı.

YABANCI UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlıların sayısının 3 olduğu ve bu kişilerin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm personeli tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığın altını çizdi. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak."