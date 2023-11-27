Futbol Dünyasında Dolandırıcılık Vurgunu: "Fatih Terim korunuyor mu?"

Banka yöneticilerine ağır suçlamalarda bulunan Erzan, Çorlu’daki evinde alıkonulduktan sonra bankanın genel merkezine götürüldüğünü, burada koluna serumlar takıldığını ve ses kaydı alındığını anlattı. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise köşesinde 3 kayıp halka olduğunu yazdı. "Fatih Terim korunuyor mu?" sorusunu sorması da dikkat çekti.





Futbol dünyasındaki dolandırıcılıkla ilgili soruşturmanın boyutu büyüyor. Ortaya çıkan yeni ayrıntılar soru işaretlerini de artıyor.



Bankacı Seçil Erzan, ifadesinde banka yöneticilerine ağır suçlamalarda bulundu. Çorlu’daki evinde alıkonulduktan sonra bankanın genel merkezine götürüldüğünü, burada koluna serumlar takıldığını ve ses kaydı alındığını anlattı.



Erzan, "‘Eğer banka dışında yaptığını söylersen güveni kötüye kullanma olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür’ diyerek baskı kurdular" dedi.



"Fatih Terim Fonu" adı altındaki vurgunda en çok para kaptıran isim Arda Turan oldu. Erzan’la çok yakın arkadaştı. Seçil Erzan’ın Çorlu’da olduğunu da bir tek Arda biliyordu. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Denizbank Genel Müdürlüğü’ne giderek banka yetkilileriyle görüştüler. Arda Turan, bu görüşmenin ardından telefonla aradığı yetkililere “Seçil Çorlu’da” ihbarı yaptı.



Gazeteci Abdulkadir Selvi ise köşesinde 3 kayıp halka olduğunu yazdı. Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişilerin tamamın aynı zamanda Fatih Terim’in çevresini oluşturduğunu belirtti. "Fatih Terim korunuyor mu?" sorusunu sorması da dikkat çekti.

Selvi, yazısında "Fonun adına ”Fatih Terim fonu” deniliyor. Seçil Erzan, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı, işadamı İbrahim Çağlar ve Ömer Kahraman’a Fatih Terim’in de bu fona para yatırdığını söylüyor. Bunlar Fatih Terim’in etrafındaki insanlar. Biri Fatih Terim’e böyle bir fondan haberi olup olmadığını sormuyor mu? Bir el, ‘İmparator’u koruyor mu?" ifadelerini kullandı.



İkinci kayıp halkanın da Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile ilgili olduğunu yazan Selvi, "Çünkü Seçil Erzan fon vaadiyle kandırdığı müşterilerine Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun bu fonun arkasında olduğunu söylüyor." dedi.



3. olarak ise paranın olmadığını kaydetti. "Her şey var, herkes var bir tek ortada para yok. " diyen Selvi, "Para dediğin tam 45 milyon dolar. Üç kayıp halkaya işaret ettim." ifadelerine yer verdi.