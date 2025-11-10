Futbolda bahis depremi! 19 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Futbol müsabakalarında görevli bir kısım hakemin de adının karıştığı 'bahis oynama' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 19 şüpheli Savcılığa verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

TFF BAŞKANININ SÖZLERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihindeki beyanlarının ihbar kabul edilmesi üzerine yürütüldüğü öğrenildi. Hacıosmanoğlu'nun o tarihteki sözleri, '371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeydi.

Soruşturmanın, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem ile bazı kulüp yetkililerinin de dahil olduğu 'bahis oynama' iddiası üzerine odaklandığı belirtiliyor.

GÖZALTINDAKİ 19 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını takiben Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin burada Savcılığa ifade verdikleri ve 19'unun da tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldığı kaydedildi.