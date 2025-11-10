Futbolda bahis soruşturması sürüyor: 18 kişi adliyeye sevk edildi

Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de adının karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma yeni bir aşamaya geçti. İstanbul merkezli 12 şehirdeki adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen isimler arasında çarpıcı isimler bulunuyor. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın yanı sıra hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen de adliyeye gönderilenler arasında.

SORUŞTURMA TFF BAŞKANININ AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Soruşturmanın fitili, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle ateşlenmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakemlerin kamu görevlisi olmaları nedeniyle, görev gereklerine aykırı olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik gelirleri ve diğer gelirlerinin karşılaştırıldığı belirtilmişti. Ayrıca, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının da derinlemesine incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, incelemeler sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'daki "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmamıştı. Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylemler nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö (Murat Özkaya), bir kulübün eski sahibi T.C. ile eski dernek başkanı M.F.S. (Faruk Saraç) hakkında da "müsabaka sonucunu etkileme" suçundan gözaltı kararı alınmıştı.

Ayrıca, sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı verildiği, böylece toplam şüpheli sayısının 21 olduğu belirtilmişti.

Adreslerde yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde 18 zanlı yakalanmıştı. Gözaltına alınan isimlerden Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ eski başkanı Fatih Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adresinde bulunamayan bir hakem ise daha sonra yakalanarak listeye eklenmişti.