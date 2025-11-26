Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, görülen ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Yayınlanma:

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkındaki yargılama süreci kapsamında bugün ikinci kez mahkeme huzuruna çıktı. Yaklaşık beş aydır, 22 Haziran'dan bu yana tutukluluk hali devam eden Altaylı için kritik karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, yargılama neticesinde gazeteci Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Verilen hapis cezasının yanı sıra, mahkeme Altaylı'nın mevcut hukuki durumunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Kararda, gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

