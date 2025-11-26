İddianame kabul edildi: Ankara'da iki kardeşin ölümüne neden olan sürücünün 15 yıl hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın detayları ayrıntılı olarak yer aldı. Çankaya ilçesi Kırım Caddesi üzerinde, Murat Ü.'nün kullandığı kamyonun park halindeyken aniden hareket ettiği anlatıldı. Bu sırada kamyonun önünden geçmekte olan Anıl Gülçür (66) ve kız kardeşi Semra Çevik (74)’e çarptığı belirtildi.

Korkunç kazada, Anıl Gülçür olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Semra Çevik de kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü Murat Ü., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"KUSURUM YOK, KÖR NOKTADA KALMIŞLAR"

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Murat Ü., kazanın oluş şeklini kendi bakış açısıyla anlattı: "Kırım Caddesi üzerinde yolun sol tarafında kamyonet çalışır vaziyette park halinde bekliyordum. Arka taraftan bir başka kamyonun geldiğini görünce yol vermek istedim. Bu esnada manevra yaparak yola devam ettim. Manevra sırasında bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Aracı hemen durdurdum. Durdurduğumda iki kadının üzerinden geçmiş olduğumu fark ettim."

Sanık, maktulleri aracın kör noktasında kalması sebebiyle görmediğini savunarak kusuru bulunmadığını ileri sürdü ve araç çalıştığı için herhangi bir ses de duymadığını belirtti.

Kazaya dair bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren B.Ş. ise, şoför Murat Ü.’nün yolun kapanmaması için aracı ileri almak istediğini söyleyerek, "Bu esnada 2 kadın aracın ön tarafında kör noktada bulunuyordu. Şoför kadınları görmeyip aracı hareket ettirerek çarptı" şeklinde tanıklık etti.

Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre, maktul Gülçür'ün ölüm nedeninin kafa kubbe kemik kırıkları ve iç kanama olduğu, Çevik'in ölüm nedeninin ise trafik kazasına bağlı yaygın doku hasarı olduğu tespit edildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın kusurlu olduğu net bir dille ifade edildi: "Sanığın sevk ve idaresindeki kamyonla park halindeyken birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen maktulleri aracın altına aldığı ve üstlerinden geçtiği... Sanığın park yerinden çıkarken aracının etrafını kontrol etmemiş olması, kamyon niteliğindeki aracın görüş alanı dışında kalan yer olmasına karşın gözcü bulundurmadığı anlaşılmıştır."

Bu tespitler neticesinde sanığın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne aykırı davranarak maktullerin ölümüne neden olduğu ve bu itibarla üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediği belirtildi.

İLK DURUŞMA 4 ARALIK'TA

Sürücü Murat Ü.'nün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 4 Aralık tarihinde görülecek.