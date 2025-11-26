Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin şarkı sözlerine soruşturma!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki konserinde "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirerek söylemesi, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Sanatçı Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongresi'nde tek kişilik bir konser verdi.

Tangöze’nin, sevilen parçalarından "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini farklı bir biçimde seslendirmesi, kısa sürede çeşitli platformlarda yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Konserin ardından bazı kesimler, üniversite yönetimini bu etkinliğe izin vermek ve programın içeriğini yeterince denetlememekle itham etti. Tepkilerin hızla büyümesi üzerine üniversite yönetimi yazılı bir açıklama yapma gereği duydu.

ÜNİVERSİTEDEN “KİRALAMA” AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, çıkan eleştirilere karşı pozisyonunu netleştirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu konserin üniversite organizasyonu olmadığı, Yunus Emre Kongre Merkezi'nin bir organizasyon şirketine ücret karşılığında kiralandığı belirtildi. Rektörlük, konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Etkinliğin bilet satışlarının da tamamen kiracı firma tarafından yapıldığı vurgulanırken, üniversite, içeriğin denetiminden sorumlu tutulmayı reddetti: "Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez."

Ayrıca, etkinlikte üniversite yöneticilerinden hiçbir ismin bulunmadığı ve programın üniversitenin resmi duyuru kanallarında paylaşılmadığı da rektörlük tarafından ifade edildi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin şarkı sözlerine soruşturma! - Resim : 1

