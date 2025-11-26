NBA Kupası'nda Los Angeles derbisi nefes kesti: Lakers, Doncic'in destansı performansıyla Clippers'ı devirdi
NBA Kupası heyecanı, Los Angeles derbisine sahne oldu. Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 135-118 gibi yüksek skorlu bir mücadeleyle mağlup etmeyi başardı.
NBA Kupası'nda oynanan üç karşılaşmayla heyecan devam etti. Gecenin en önemli mücadelesi olan Los Angeles derbisinde, Los Angeles Lakers sahasında ezeli rakibi Los Angeles Clippers'ı 135-118'lik skorla geçti. Bu galibiyetle Lakers, kupada 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.
Lakers cephesinde galibiyetin mimarı, muazzam bir performans sergileyen Luka Doncic oldu. Doncic, kaydettiği 43 sayı ve yaptığı 13 asist ile double-double yaparak maça damga vurdu. Doncic'e hücumda eşlik eden isimler ise Austin Reaves (31 sayı) ve LeBron James (25 sayı) oldu.
CLİPPERS İLK YENİLGİYİ ALDI
NBA Kupası'nda ilk mağlubiyetini derbide alan Clippers cephesinde ise yıldız oyuncu James Harden, attığı 29 sayıya 9 asist ekleyerek takımının en etkili ismi oldu. Harden'a destek veren diğer oyuncular ise Kawhi Leonard ve Kris Dunn oldu; her iki oyuncu da maçı 19'ar sayıyla tamamladı.
NBA Kupası'nda Los Angeles derbisinin yanı sıra, günün programında yer alan diğer iki maçın sonuçları şöyle:
Washington Wizards: 132 – Atlanta Hawks: 113
Philadelphia 76ers: 103 – Orlando Magic: 144
Kaynak: İhlas Haber Ajansı