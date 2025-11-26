NBA Kupası'nda Los Angeles derbisi nefes kesti: Lakers, Doncic'in destansı performansıyla Clippers'ı devirdi

NBA Kupası heyecanı, Los Angeles derbisine sahne oldu. Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 135-118 gibi yüksek skorlu bir mücadeleyle mağlup etmeyi başardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
NBA Kupası'nda Los Angeles derbisi nefes kesti: Lakers, Doncic'in destansı performansıyla Clippers'ı devirdi
Yayınlanma: Güncellenme:

NBA Kupası'nda oynanan üç karşılaşmayla heyecan devam etti. Gecenin en önemli mücadelesi olan Los Angeles derbisinde, Los Angeles Lakers sahasında ezeli rakibi Los Angeles Clippers'ı 135-118'lik skorla geçti. Bu galibiyetle Lakers, kupada 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

Lakers cephesinde galibiyetin mimarı, muazzam bir performans sergileyen Luka Doncic oldu. Doncic, kaydettiği 43 sayı ve yaptığı 13 asist ile double-double yaparak maça damga vurdu. Doncic'e hücumda eşlik eden isimler ise Austin Reaves (31 sayı) ve LeBron James (25 sayı) oldu.

CLİPPERS İLK YENİLGİYİ ALDI

NBA Kupası'nda ilk mağlubiyetini derbide alan Clippers cephesinde ise yıldız oyuncu James Harden, attığı 29 sayıya 9 asist ekleyerek takımının en etkili ismi oldu. Harden'a destek veren diğer oyuncular ise Kawhi Leonard ve Kris Dunn oldu; her iki oyuncu da maçı 19'ar sayıyla tamamladı.

NBA Kupası'nda Los Angeles derbisinin yanı sıra, günün programında yer alan diğer iki maçın sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 132 – Atlanta Hawks: 113

Philadelphia 76ers: 103 – Orlando Magic: 144

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldıGündem
Söke tarımını tehdit eden gelişme: Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış tespit edildiSöke tarımını tehdit eden gelişme: Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış tespit edildiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

basketbol nba
Günün Manşetleri
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Bakan Tekin’den dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum