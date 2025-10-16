Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya pompalı tüfekle saldırmıştı: Mahkeme tutuklama kararı verdi

Elazığ’da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca’ya pompalı tüfekle saldıran R.A. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Elazığ’da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi ve Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı olan gazeteci Mehmet Nafiz Koca, silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’ta bulunan gazete binası önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Koca, gazetenin önündeki çardakta oturduğu sırada R.A. adlı şüpheli, pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda bacağından yaralanan gazeteci, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli R.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gazeteci saldırı
