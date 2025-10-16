İsrail ordusu ateşkesi bozdu: Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Ordudan yapılan açıklamaya göre, Lübnan’ın güneyindeki birçok bölgeye hava saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, saldırıların Mazraat Sinay köyü yakınlarında gerçekleştirildiği ve hedefin Hizbullah’a ait olduğu öne sürüldü. İsrail ordusu, vurulan yerler arasında Hizbullah’ın geçtiğimiz yıl yaşanan çatışmalarda yıkılan tesislerini yeniden inşa etmek için beton ürettiği bir alanın da bulunduğunu belirtti.

SİVİL TESİSLER DE HEDEF OLDU İDDİASI

Açıklamada, “Sınır Tanımayan Yeşiller” adlı çevre örgütünün kullandığı bir tesisin de hedef alındığı kaydedildi. İsrail ordusu, bu tesisin “sivil görünüm altında Hizbullah’ın altyapısını yeniden inşa faaliyetlerini gizlemek için kullanıldığını” iddia etti.

Saldırılarda can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Lübnan makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

